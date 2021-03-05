Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ упала в 4,6 раза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Россети" по итогам 2020 года получили 29,55 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ), что в 4,6 раза меньше, чем за 2019 год, говорится в сообщении компании.

Выручка "Россетей" за отчетный период упала в 2,5 раза и составила 15,75 млрд рублей.

Показатель валовой прибыли сократился в 3,1 раза, до 11,35 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 30,07 млрд рублей, что в 4,5 раза меньше, чем годом ранее.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.