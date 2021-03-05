Медведев поручит проработать вопрос об отсрочке уплаты налога на имущество из-за пандемии

"Это проблема актуальная для большого количества людей в нашей стране из-за пандемии. Вопрос переноса срока налогов, в том числе налога на имущество, волнует большое количество людей", - сказал Медведев в ходе приема граждан, который прошел в режиме онлайн в пятницу.

По его словам, законодательство предусматривает, что срок уплаты налога на имущество может быть увеличен по просьбе гражданина, но если не принять общее решение, то будет поток заявлений, "которые могут по-разному рассматриваться: кому-то поддержат, кому-то не поддержат это заявление, это будет несправедливо". "Поэтому, думаю, нужно этот вопрос максимально быстро изучить. Я дам поручение нашей партии проработать эту тему вместе с ФНС и подготовить окончательные предложения по такой рассрочке", - подчеркнул Медведев.