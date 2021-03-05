Минсельхоз предложил отложить компенсацию части затрат на перевозку масла и яиц

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России предлагает до августа 2021 года отложить компенсацию части затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Компенсация части затрат на транспортировку продукции предоставляется по коду "масло подсолнечное, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее" по поставкам, осуществленным после 1 августа 2021 года, по кодам "масло подсолнечное, сырое, прочее", "масло подсолнечное или сафлоровое сырое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу", "прочие фракции подсолнечного и сафлорового масел, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу, за исключением сырых масел", "подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто - объемом 10 л или менее", "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее" - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после 1 августа 2021 года", - говорится в документе.

Компенсацию расходов на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц в скорлупе или жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла, будет также предоставляться по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля текущего года и после августа 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты. "Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства", - добавляется в записке.