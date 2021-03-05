В Минцифры заявили, что абоненты в России не останутся без домашнего интернета

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Абоненты, использующие беспроводный широкополосный доступ в интернет, не останутся без связи, несмотря на окончание срока решения на использование необходимых для этого частот. Вопрос продления разрешения будет рассмотрен скоро, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", - передала пресс-служба ведомства слова директора департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрея Канцурова.

По его словам, уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. "При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)", - добавил он.

К примеру, весной 2012 года компания Yota при отключении WiMAX-сети сама позаботилась о своих абонентах и при запуске сети по технологии LTE бесплатно заменила модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.

Речь идет о нескольких тысячах абонентов

По словам представителя "Ростелекома", речь идет о нескольких тысячах пользователей беспроводного ШПД в некоторых регионах России. "Речь идет о юридической коллизии, связанной с разрешением на использование радиочастот. Мы рассчитываем, что разрешение будет продлено. Для этого есть все основания, но просто в 2021 году еще ни разу не проводились заседания ГКРЧ, которая должна принять соответствующее решение", - отметили в компании.

В компании заверили, что интересы абонентов для нее в приоритете, и она будет делать все, чтобы они не пострадали. "В крайнем случае - будем предлагать альтернативные способы подключения", - уточнил представитель "Ростелекома".

Ранее РБК со ссылкой на участников рынка писал о том, что операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания 11 марта 2021 года срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. По данным РБК, активнее всего за продление сроков выступали "Ростелеком" и "Мегафон".

Частоты 3,4-3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее перспективным для развития 5G. Вместе с тем для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона, которого пока нет и не появится в ближайшем будущем.