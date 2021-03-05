Мишустин: кабмин работает над восстановлением связи научных институтов с производством

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ работает над восстановлением производственных цепочек от научных институтов к предприятиям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с женщинами-учеными в Новосибирске в пятницу.

"Очень важно смотреть, какой эффект потом дают эти все работы. Конечно, когда потеряна цепочка отраслевых реализаций, которые дает ваш институт, не ваш институт, не важно, научное учреждение, которое работает, - это очень грустно, потому что потом сложно защищаться и объяснять, почему нужны средства дополнительные, для того чтобы приобрести быстро реагенты, оборудование со стороны и прочее. Мы сейчас пытаемся день за днем и с Валерием Николаевичем [Фальковым, главой Минобрнауки], и с коллегами такую цепочку возвращать", - сказал премьер. По его словам, нужно разработать отраслевые требования, касающиеся поставок в научные институты.

"Соответствующая, если хотите, декомпозиция того, что зарабатывают те, кто продукцию свою реализует тем, кто придумал, как это сделать, она необходима. Подходы такие есть, мы над этим работаем", - сказал премьер.

В ходе встречи директор Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) Елена Багрянская рассказала Мишустину, что сегодня 80-90% бюджетов научного института приходятся на зарплату. Она отметила, что в последнее время институтам РАН первой категории выделяются деньги на ремонт, что позволило, к примеру, отремонтировать крышу в НИОХ.

"Но понимаете, науку очень хорошей можно сделать только в том случае, если у нас есть очень хорошая аппаратура. У нас есть аналитический центр, но у нас большая часть уже устарела", - сказала Багрянская. При этом, по ее словам, при обновлении оборудования сейчас учитывается балансовая стоимость оборудования, которая сложилась 20-30 лет назад, в результате на эти средства можно заменить только 10-15% оборудования. "Мы, конечно, крутимся, мы зарабатываем примерно столько же по внебюджету и покупаем на внебюджетку оборудование", - отметила она.

Кроме того, Багрянская назвала острой проблемой своевременность поставок реактивов. "После того, как мы заказываем нашу химию, она приходит к нам через 3-6 месяцев", - сказала она, добавив, что за рубежом срок доставки составляет 3-4 дня. При этом, по мнению директора института, необходимо развивать отечественное производство химических компонентов, поскольку их поставки из-за рубежа могут неожиданно прекратиться, а отечественная номенклатура недостаточна.