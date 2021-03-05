Российский топливный союз предложил принять меры для стабилизации рынка топлива

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский топливный союз (РТС), объединяющий представителей розничных операторов АЗС, предложил принять меры для стабилизации рынка топлива, который, по мнению операторов, в текущем состоянии близок к кризису и является убыточным для бизнеса. Союз предлагает скорректировать демпфирующий механизм, а также увеличить объем продаж бензина и дизеля на бирже, сказал ТАСС глава РТС Евгений Аркуша.

"На рынке мы сейчас видим тяжелую ситуацию для топливного бизнеса. Он близок к кризису. Причина - недостаток предложения на бирже и рост оптовых цен темпами, существенно превышающих инфляцию и рост розничных цен. Оптовые цены достигли розничных и даже в некоторых регионах их превышают, что делает розничный бизнес убыточным. Основная причина - неэффективность работы демпфера. Его параметры закладывались еще в 2018 году, в текущей ситуации они уже неактуальны, в том числе из-за их ежегодной индексации", - сказал он.

"Корректировка демпфера назрела, он не исполняет свою роль, а по суть является очередным налогом на отрасль. Его работа в текущем состоянии приводит к убыткам как оптового, так и розничного сегментов топливного рынка", - добавил Аркуша.

Оптовые цены на Санкт-Петербургской бирже товарно-сырьевой бирже начали расти с середины февраля этого года. В настоящее время они находятся на уровне 54,4 тыс. рублей за тонну для бензина Аи-92. В первой половине февраля они были на уровне в 51 тыс. рублей за тонну. Рекордный уровень в 55,4 тыс. рублей был зафиксирован в мае 2018 года.

Возможность корректировки демпфирующего механизма обсуждается в правительстве уже довольно давно. Минфин предлагает провести его донастройку, скорректировав в 2024 году индикативные цены на бензин и дизельное топливо, а также ряд других налоговых новаций. Однако настолько отдаленные сроки донастройки не позволяют быстро решить проблемы отрасли, утверждают источники ТАСС в отрасли.