Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области на 90 суток приостановил работы производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань" по строительству стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный, говорится в материалах суда.

"Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань" к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию") в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту <...> на срок до 90 суток", - говорится в судебном решении.

В документе уточняется, что речь идет о строительстве стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный: иск поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.