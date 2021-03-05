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Акции нефтяных компаний дорожают на фоне решения ОПЕК+ и роста цен на нефть

Бумаги "Лукойла" выросли на 5,72%, акции "Новатэка" прибавили 5,54%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Акции нефтяных компаний на Мосбирже растут на фоне итогов министерской встречи стран ОПЕК+ и повышения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, акции "Лукойла" торгуются на уровне 6 тыс. 138 руб. за бумагу, что на 5,72% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время акции "Роснефти" и "Новатэка" торгуются на уровне 551,65 руб. (+2,14%) и 1 тыс. 368,8 руб. (+5,54%) за бумагу соответственно. Также акции "Газпром нефти" дорожают на 2,44%, до 355,35 руб. за акцию.

Ранее цена на нефть Brent превысила $68 за баррель впервые с января 2020 г. К 15:04 мск она торговалась уже на уровне $68,55 за баррель (+2,71%). Нефть сорта WTI растет на 2,6%, до $65,24 за баррель.

Итоги министерской встречи стран ОПЕК+

Страны ОПЕК+ уже во второй раз в этом году принимают неожиданное для рынка решение - они не стали смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки. 4 марта такой вердикт еще до окончания встречи привел к взлету котировок Brent более чем на 4%. Однако, по заверениям Саудовской Аравии, такое решение не усилит волатильность котировок.

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