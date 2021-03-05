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Медведев предложил освободить многодетных от налога на землю, если нет инфраструктуры

По словам председателя партии "Единая Россия", нужно либо установить нулевую налоговую ставку, либо освободить собственников от уплаты налога на период, пока не завершится строительство объекта инфраструктуры

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил предоставить налоговые льготы многодетным семьям, которые получили земельные участки без доступа к инфраструктуре.

"Программа [по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей] востребованная, но идет она неровно, есть определенные проблемы. Участок предоставляется, то есть формально обязательство государства исполняется, но он предоставляется без обеспечения светом, газом, если он есть в этом населенном пункте, без каких-либо иных коммуникаций, то есть им пользоваться невозможно", - сказал он в ходе личного приема граждан.

"Думаю, что вопрос этот нужно решать, нужно изменить налоговое законодательство и установить либо нулевую ставку, либо освободить собственников от уплаты этого налога на тот период, пока не завершится строительство соответствующего объекта инфраструктуры. Здесь единственное, что нужно сделать, это все-таки четко изложить, о каких объектах инфраструктуры идет речь. <...> Такое поручение я обязательно подготовлю", - заявил он.

Согласно действующему законодательству, граждане, имеющие трех и более детей, могут получить земельный участок в порядке, который установлен органами государственной власти субъектов РФ.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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