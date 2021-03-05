Медведев предложил освободить многодетных от налога на землю, если нет инфраструктуры

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил предоставить налоговые льготы многодетным семьям, которые получили земельные участки без доступа к инфраструктуре.

"Программа [по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей] востребованная, но идет она неровно, есть определенные проблемы. Участок предоставляется, то есть формально обязательство государства исполняется, но он предоставляется без обеспечения светом, газом, если он есть в этом населенном пункте, без каких-либо иных коммуникаций, то есть им пользоваться невозможно", - сказал он в ходе личного приема граждан.

"Думаю, что вопрос этот нужно решать, нужно изменить налоговое законодательство и установить либо нулевую ставку, либо освободить собственников от уплаты этого налога на тот период, пока не завершится строительство соответствующего объекта инфраструктуры. Здесь единственное, что нужно сделать, это все-таки четко изложить, о каких объектах инфраструктуры идет речь. <...> Такое поручение я обязательно подготовлю", - заявил он.

Согласно действующему законодательству, граждане, имеющие трех и более детей, могут получить земельный участок в порядке, который установлен органами государственной власти субъектов РФ.