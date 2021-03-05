Программу "Новгородский гектар" признали одной из лучших региональных практик

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России признала программу "Новгородский гектар" одной из лучших региональных практик и включила в перечень "Белая книга" в 2020 году. Об этом сообщили в пятницу в правительстве региона.

"Программа "Новгородский гектар" признана Федеральной антимонопольной службой России одной из лучших региональных практик по реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Программа включена в перечень "Белая книга" проконкурентных региональных практик 2020 года",- говорится в сообщении.

Программа "Новгородский гектар" позволяет фермерам из всех регионов области получить в пользование землю площадью до 200 га на безвозмездной основе. Земля предоставляется исключительно для сельскохозяйственного производства. В прошлом году было выдано 77 свидетельств на земельные участки общей площадью 2,8 тыс. га. В этом году планируется выдать не менее 87 свидетельств на 3,2 тыс. га.

Программа "Новгородский гектар" реализуется в регионе с апреля 2019 года, за это время 63 человека смогли оформить 103 участка. Наибольшее количество земли выдано аграриям в Боровичском, Любытинском и Пестовском районах. Как сообщили в Минсельхозе Новгородской области, в органы муниципальной власти поступило 168 обращений. Использование земельных участков по программе "Новгородский гектар" также дает возможность претендентам на грант "Агростартап" получить дополнительные баллы для участия в конкурсе.