Рейтинг зеленого финансирования предприятий России разработают до конца года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Общественная организация "Зеленый патруль" до конца года разработает перечень критериев рейтинга зеленого финансирования компаний и соберет информацию о почти 8 тыс. предприятий - загрязнителей экологии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава организации Андрей Нагибин.

"До конца 2021 года мы составим перечень критериев, по которым будет проводиться рейтингование, а также соберем информацию о почти 8 тыс. предприятий на основании данных публичного федерального реестра объектов негативного воздействия. Пока только 604 компании имеют публичную отчетность о мероприятиях в области охраны окружающей среды", - сказал Нагибин.

По его словам, экологи запросят всю информацию о плате компаний за негативное воздействие на окружающую среду. При этом уже понятно, что деятельность 3 227 компаний, владеющих объектами I категории негативного воздействия на окружающую среду, что составляет 84% от общего количества подобных компаний, нарушает 42 статью Конституции России, гарантирующую право каждого гражданина на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

"Формирование рейтинга, на наш взгляд, целесообразно осуществлять, используя свободно распространяемые данные о деятельности организаций: отчетность компаний, статистические данные, ответы на запросы, судебные сведения в части возмещения вреда окружающей среде, ежегодные доклады о состоянии окружающей среды", - уточнили в "Зеленом патруле".

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор предложил создать в России экологический рейтинг, в котором в открытом доступе размещались бы данные о соблюдении экологических требований предприятиями.