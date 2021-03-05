Россия внесет €80 тыс. в бюджет Международного центра по энергоэффективности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития внесет взнос России в бюджет Международного координационного центра по энергоэффективности в размере €80 тыс. в 2021 году, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Минэкономразвития России: осуществить в 2021 году взнос Российской Федерации в бюджет координационного центра (по энергоэффективности) в размере €80 тыс. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество", - говорится в документе.

Кроме того, согласно постановлению, в связи с участием России в деятельности Международного координационного центра (хаба) по энергоэффективности на Минэкономразвития РФ возложена функция по обеспечению участия России в деятельности центра и уплате ежегодных взносов начиная с 2021 года.

Россия стала соучредителем Международного координационного центра по энергоэффективности (Energy Efficiency Hub) в 2019 году.

Международный координационный центр по энергетической эффективности создан под эгидой Международного энергетического агентства. Учредителями хаба, наряду с Россией, стали Австралия, Аргентина, Канада, Франция, Германия, Япония, Корея, Китай, США, Великобритания, Европейская Комиссия и Дания.