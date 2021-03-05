Минпромторг предлагает изучить использование эскроу-счетов в госзакупках

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпромторг считает необходимым изучить возможность использования эскроу-счетов и аккредитивов при государственных закупках, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании общественного совета министерства.

Он отметил, что эскроу-счета и аккредитивы сейчас широко применяются в строительной сфере, и Сбер, Минэкономразвития и ТПП предложили использовать этот инструмент в том числе при государственных закупках.

"Как вы помните, в прошлом году президентом подписаны поправки в 223 и 44 законы в части ограничения и квотирования закупок импортной продукции. Учитывая, что в нынешних условиях для многих компаний спрос со стороны государства является главным гарантом загрузки, считаю необходимым проработать инициативу коллег самым внимательным образом", - сказал министр.

Предложения использовать эскроу-счета при заключении государственных и муниципальных контрактов неоднократно обсуждались ранее.

Механизм эскроу применяется в строительной сфере с 2019 года, когда застройщики получили возможность привлекать деньги дольщиков только через счета эскроу. В этом случае посредником между будущим владельцем квартиры и строительной компанией выступает банк, который хранит деньги покупателя до тех пор, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию.