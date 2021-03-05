Власти Хайнаня огласили список исключений, не позволяющих освободить импортеров от пошлин

ХАЙКОУ /Китай/, 5 марта. Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР опубликовали небольшой список исключений из правил (т. н. негативный список) для компаний, намеревающихся ввезти на южнокитайский остров Хайнань производственное оборудование или материалы, на которые не распространяется льготная политика освобождения от налогов и торговых пошлин. Об этом сообщила администрация провинции.

Как говорится на странице Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat, данное уточнение затрагивает решение об отмене с 1 декабря 2020 года фискальных сборов (импортных пошлин, НДС и потребительского налога - прим. ТАСС) на ряд товаров промышленного назначения. Благодаря ему от фискального бремени были освобождены предприятия, ввозящие на Хайнань оборудование, используемое в целях инфраструктурного строительства, в обрабатывающей отрасли, в конструкторской и научно-исследовательской деятельности, при проведении испытаний и ремонтных работ, в логистике, сфере культуры и туризма, а также при предоставлении медицинских услуг.

Согласно недавно распространенному уведомлению, льготной политикой по отмене пошлин не могут воспользоваться отдельные немногочисленные компании, импортирующие оборудование, на которое в силу прочих местных законодательных норм не распространяются указанные льготы. К таким грузам, в частности, относятся товары, запрещенные для ввоза в Китай. Со списком отдельных исключений власти предлагают ознакомиться через компетентные органы.

Администрация провинции напоминает, что случаи, при которых импортеры производственного оборудования и сырья не освобождаются от налогов и пошлин, в таможенной практике Хайнаня встречаются нечасто. Правительство подчеркивает, что при ввозе широкого перечня индустриальных товаров пошлин или мер по налогообложению не предусматривается. Для примера власти приводят технические приспособления, применяемые в парках развлечений: при стоимости в 100 млн юаней (15,4 млн долларов) можно сэкономить 13 млн юаней (2 млн долларов).

Обнуление пошлин на ряд товаров

Южнокитайская провинция Хайнань с 1 декабря 2020 года обнулила пошлины на широкий перечень импортных товаров, используемых в производстве и в сфере услуг, - от сельскохозяйственной продукции до сжиженного природного газа, комплектующих к самолетам и вертолетам. Удовлетворяющие требованиям компании-импортеры получили возможность без уплаты взносов ввозить на остров продукцию, относящуюся к 169 пунктам таможенной номенклатуры.

В перечень грузов, освобожденных от налогов, попали рожь, ячмень, овес, гречка, а также подсолнечные семечки, углеводороды и химическое сырье, различные виды древесины, лодочные моторы, детали от катеров и яхт, радарное и аэрокосмическое оборудование. Решение об отмене подобных торговых барьеров распространяется на компании, которые зарегистрированы на острове и используют вышеперечисленную продукцию в производственных целях, а также при оказании услуг, в том числе для проведения ремонтных работ.