"А-Проперти" передаст 5% Эльгинского угольного проекта Ростеху

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна передаст 5% Эльгинского угольного проекта Ростеху, говорится в сообщении пресс-службы "А-Проперти".

"А-Проперти" договорилась о переходе 5% Эльгинского угольного проекта госкорпорации "Ростех". Ростех подписал с компанией "А-Проперти" соглашение об основных условиях сделки по переходу 5% Эльгинского угольного комплекса госкорпорации. Данная договоренность - логическое завершение формирования промышленного кластера "А-Проперти", который включает угольные проекты Эльга, Огоджа и порт Вера", - сказано в сообщении.

На данный момент по 25% в "Порт Вера Холдинг" и "Огодже" принадлежат Ростеху. В ближайшее время оставшиеся 75% обоих активов консолидирует "А-Проперти", отмечает компания. Все проекты имеют общий стратегический вектор развития в рамках единого кластера.

"А-Проперти" также планирует дальнейшее развитие порта "Вера" в связи с планами по наращиванию объемов добычи угля.

В 2020 году "ЭльгаУголь" добыла 12 млн тонн угля и планирует нарастить добычу до 45 млн тонн уже к 2023 году. На Огоджинском месторождении компания планирует увеличить добычу с 1 млн тонн до 10 млн к 2023 году.

О проекте

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.

В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% "А-Проперти" выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.