Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ, положения протокола начнут применяться с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина России.

"Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении.

"Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года. Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний", - уточняют в Минфине.

Россия со своей стороны завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола и уведомила об этом Люксембург в конце 2020 года - 30 декабря документ был подписан президентом РФ.

В 2020 году были подписаны протоколы о внесении аналогичных изменений в налоговые соглашения с Кипром и Мальтой, которые применяются уже с 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. На данный момент изменения затронули Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с Нидерландами Россия запустила процедуру денонсации соглашения.