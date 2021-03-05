Компания Росатома купила 49% корейского производителя накопителей Enertech International

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Отраслевой интегратор по бизнес-направлению "Накопители энергии" - ООО "Рэнера" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) - договорился о покупке доли в уставном капитале южнокорейской Enertech International. Об этом говорится в отчете ТВЭЛ за 2020 год.

В документе отмечается, что сумма финансовых гарантий ТВЭЛ по одному из документов этой сделки составляет $99 млн. Гарантия регулируется английским правом и заключается на срок до 1 июля 2026 года. В ТВЭЛ ТАСС уточнили, что эта сумма может динамически меняться.

В сообщении ТВЭЛ, распространенном в пятницу, говорится, что "Рэнера" закрыла сделку по покупке 49% южнокорейского производителя электродов, литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии различной емкости Enertech International.

"Подписанное соглашение также включает создание в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого к 2030 году составит не менее 2 ГВт⋅ч. Первая очередь запланирована к пуску в 2025 году. Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике и в электросетевом комплексе", - отмечает ТВЭЛ.

Привлечение технологического партнера является частью стратегической работы Росатома по развитию неядерных бизнесов и производств.

О компаниях

"Рэнера" создана в конце 2020 года на базе входящего в ТВЭЛ ООО "Катодные материалы". Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Enertech International - производитель литий-ионных ячеек, а аккумуляторных батарей и систем хранения энергии, которые широко применяются в электронных устройствах, электротранспорте и энергосистемах с 2001 года.