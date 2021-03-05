Базовую технологическую модель системы маркировки товаров утвердили для стран ЕАЭС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил в пятницу базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 5 марта утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что цель маркировки - защита жизни и здоровья граждан, а также "обеление" рынка, результатом чего станут новые возможности для легальных производителей и продавцов реализовывать свои товары на рынке ЕАЭС, рост объемов производства, новые рабочие места. При этом внедрение маркировки в странах ЕАЭС идет разными темпами, что связано с разным уровнем технологической готовности и необходимостью контроля над разными видами продукции, говорится в сообщении.

"Чтобы исключить вероятность возникновения барьеров в трансграничной торговле на рынке союза, было принято решение о необходимости разработки базовой технологической и организационной модели системы маркировки, позволяющей обеспечить бесшовное взаимодействие национальных компонентов независимо от товара, в отношении которого принимается решение", - цитируют в сообщении члена коллегии по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Принятый документ описывает порядок и механизм взаимодействия между государствами в случае, если Совет ЕЭК не принял решение о введении маркировки товаров на территории всего ЕАЭС и маркировка вводится поэтапно на территории отдельных государств-членов, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, базовая модель включает основные аспекты создаваемой в ЕАЭС системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации, состав и структура сведений о маркированном товаре, порядок взаимодействия национальных операторов, порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы ЕАЭС.