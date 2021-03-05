Минцифры: доступ к интернету у абонентов с отключенным беспроводным ШПД останется

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минцифры и операторы связи проработали меры, которые сохранят россиянам доступ в интернет даже в случае отключения у них беспроводной широкополосной связи. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Ранее издание РБК со ссылкой на участников рынка писало о том, что операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания 11 марта 2021 года срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц.

В Минцифры подтвердили, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. В настоящее время обсуждение возможных условий пролонгации этих разрешений продолжается.

Всего на этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуется менее 100 тыс. абонентов, пояснили в ведомстве. "Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", - отметили там.

"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", - подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев.