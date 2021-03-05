Годовая инфляция ускорилась до 5,67% в феврале

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,22% в месячном выражении после 1,01% в январе, в годовом выражении рост цен составил 7,72%, непродовольственные товары подорожали на 0,58% в месячном выражении и на 5,67% в годовом. Стоимость услуг выросла в феврале на 0,44% по сравнению с январем, в годовом выражении - на 2,91%.

За январь - февраль рост цен составил 5,43% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении в феврале после 0,67% в январе.

Непродовольственные товары

В феврале среди строительных материалов увеличились цены: на металлочерепицу - на 5%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 4,3%, доски обрезные - на 2%, ламинат - на 1,8%.

Средние цены на 29 лекарственных препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), не изменились. При этом цефтриаксон подорожал на 2,1%, аспирин отечественный - на 0,7%, лоратадин, амлодипин, хлоргексидин - на 0,6%, витамин Д 3 - на 0,5%. Одновременно снизились цены: на смекту - на 1,4%, супрастин, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, арбидол - на 1%, азитромицин - на 0,6%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,5%, нитроглицерин, ксилометазолин (галазолин) - на 0,3%, но-шпа - на 0,2%, лоперамид, индапамид, гипотиазид - на 0,1%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 1%. Подорожали: поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,2%, настойка пустырника, сульфацетамид - на 1,9%, левомеколь - на 1,7%, корвалол - на 1,5%, троксерутин - на 1,4%, офтан катахром - на 1,2%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, анальгин отечественный - на 1,1%. Снизились цены на комбинированные анальгетики - на 0,3%.

Среди медицинских товаров выросли цены на бинты - на 1,3%, шприцы одноразовые - на 1,1%, вату отечественную - на 0,6%. Термометры медицинские безртутные подешевели на 0,5%.

Цены на услуги

В феврале в сфере услуг пассажирского транспорта выросли цены на авиаперелет экономическим классом - на 7,6%, проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов - на 2,7% и 2,6% соответственно, в такси - на 1,8%, в пригородном поезде - на 1%. В то же время проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов подешевел на 0,5%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездки на отдых в ОАЭ - на 8,4%, в Турцию - на 7,7%, билеты в театры - на 1,6%, в кинотеатры - на 0,8%, экскурсионные туры по России - на 0,7%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 0,5%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: проживание в гостинице 4-5 звезд - на 4,3%, первичный осмотр у стоматолога - на 2,9%, проживание в хостеле - на 2,5%, клинический осмотр животного - на 1,8%, установка пластиковых окон - на 1,7%, проживание в гостинице 3 и 2 звезд - на 1,2%, первичный прием у врача специалиста - на 1,1%.

Вместе с тем подешевели: проживание в гостинице 1 звезды или мотеле - на 1,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами и отопление - на 0,1%.