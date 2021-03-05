Российские индексы завершили торги разнонаправленно

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций уходит на выходные, демонстрируя смешанную динамику. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3414,13 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,5%, до 1447,46 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:40 мск снизился на 0,28%, до 74,38 руб., евро - на 0,77%, до 88,67 руб.

"С одной стороны, ухудшился внешний фон и усилилась напряженность геополитического фона, наблюдается эскалация санкционной риторики западного истеблишмента. С другой стороны, участники ОПЕК+ в свете сохраняющихся вирусных рисков предпочли взять паузу в наращивании добычи в апреле. Поскольку такой сценарий не был базовым, цены на нефть устремились в направлении $70", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 3%, достигнув $68,7 за баррель.

Между тем, фокус общерыночного внимания остается прикованным к проблеме роста доходностей облигационного рынка. "К концу недели доходность 10-летних облигаций США поднялась до 1,6%. Это фундаментальный негатив для рынков акций", - также рассказал Бахтин. Между тем, последние данные ВОЗ и Хопкинского университета указывают на усиление динамики заболеваемости коронавирусом, что также сдерживает риск-аппетиты, отметил эксперт.

Коррекция на рынке глобальных акций отчасти вызвана и заявлениями главы ФРС о допустимости превышения инфляцией целевых значений на протяжении некоторого времени. "Наиболее чувствительны к росту инфляции и ставок - технологические компании, в таких условиях финансовый и потребительский секторы должны показывать опережающую динамику", - добавил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Рынок акций

Акции нефтегазовых компаний в пятницу были фаворитами на фоне скачка цен на черное золото к многомесячным максимумам. Среди них - "Лукойл" (+6,46%) и "Татнефть", где обыкновенные акции и "префы" подорожали на 5% и 3,58% соответственно.

"Бумаги "Лукойла" сегодня привлекли много внимания покупателей. Приобретения идут также по результатам заседания совета директоров, акции поднимаются к новому максимуму на уровне 6164,50 руб. и могут закрепиться вблизи этой отметки", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Между тем, чистая прибыль "Мосбиржи" (снижение акций на 2,05%) за 2020 год выросла на 24,6%, а ее наблюдательный совет рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год - на уровне 9,45 руб. за бумагу. "Суммарно Мосбиржа направит на выплату дивидендного вознаграждения 85% своей чистой прибыли, и это очень большие объемы. Бумаги же самой биржи сегодня падают к 166,60 руб. в рамках коррекции после недавнего обновления пиков и могут спуститься к 163 руб.", - добавила Бодрова.

В аутсайтерах дня оказались и бумаги Ozon, потерявшие более 7%.

Прогноз на следующую неделю

Помимо вышеперечисленных тем, инвесторы продолжат следить за ключевыми статистическими данными, рассказал Александр Бахтин. "В выходные появятся данные по торговому балансу КНР. 8 марта, когда наш рынок будет закрыт из-за праздника, выхода важных статданных не ожидается. Во вторник выделим большой блок сведений по экономике Японии и первую оценку ВВП еврозоны в IV квартале 2020 г. Также 9 марта будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA", - добавил он.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3385-3475 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,8-75,3 руб.

Целевые диапазоны закрытия "Фридом финанс" для первого торгового для следующей недели для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3390-3460 пунктов, а также 73,80-74,55 руб. и 88,20-89,10 руб. за доллар и евро соответственно.