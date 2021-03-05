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Мишустин 6 марта проведет совещание по транспортному обеспечению вывоза угля на Кузбассе

Премьер также встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 6 марта совершит рабочую поездку в Кемерово, сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства проведет два совещания: по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и по теме социально-экономического развития региона", - уточнили в кабмине.

В работе примут участие вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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