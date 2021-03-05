Кабмин рекомендовал переводить работников 65+ на удаленку в приоритетном порядке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендует работодателям переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в приоритетном порядке. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством", - говорится в документе.

Этим же документом с 1 апреля 2021 года признаются утратившими силу постановления кабмина, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан 65 лет и старше. Первое такое постановление было подписано 1 апреля, последнее - 18 июня 2020 года. Там, в частности, говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше.