Кабмин 6 марта на уровне премьер-министра рассмотрит донастройку демпфера

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России в субботу проведет совещание на уровне премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на котором рассмотрит возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Об этом ТАСС рассказали два источника в отрасли. ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы кабмина.

Один из источников указал, что в пятницу аналогичное совещание уже прошло под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего топливно-энергетический комплекс.

Еще один источник рассказал ТАСС, что существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфирующего механизма. Суть работы демпфера в том, что при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

Источник отметил, что основной удар этот механизм наносит по маржинальности российских НПЗ. По его словам, от демпфера также страдает и розничный рынок.

Против корректировки демпфера выступает Минфин РФ, который заинтересован в наполнении бюджета. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, механизм хорошо себя показал и согласился на его корректировку лишь в 2024 году.

О ситуации на рынке

Ранее глава "Российского топливного союза" (РТС), объединяющего представителей розничных операторов АЗС, Евгений Аркуша говорил ТАСС, что для снижения рисков роста цен в рознице нужно предотвратить повышение стоимости топлива в опте.

Он выступил за меры для стабилизации рынка топлива, который, по мнению операторов, в текущем состоянии близок к кризису и является убыточным как для опта, так и в рознице. Союз предложил скорректировать демпфирующий механизм, а также увеличить объем продаж бензина и дизеля на бирже.

Обсуждение корректировки демпфера возобновились из-за того, что цена нефти марки Brent в четверг выросла с $62,5 за баррель до более $69 в пятницу из-за решения ОПЕК+ не поднимать добычу большинством стран-участниц.

Цены на Санкт-Петербургской бирже товарно-сырьевой бирже начали расти с середины февраля этого года параллельно с увеличением цены нефти. В настоящее время они находятся на уровне 54,4 тыс. рублей за тонну для бензина Аи-92.

В первой половине февраля они были в районе 51 тыс. рублей за тонну. Рекордный уровень в 55,4 тыс. рублей был зафиксирован в мае 2018 года.