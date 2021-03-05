{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин может разрешить ввоз 2 тыс. т сыворотки для детского питания из санкционных стран

Ранее правительство объявило о продлении разрешения на ввоз молочной сыворотки на текущий год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России может сократить объем ввоза сыворотки для детского питания из находящихся под российским продовольственным эмбарго стран до 2 тыс. тонн в текущем году с 3 тыс. тонн в прошлом. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минсельхозом, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90% - 2 тыс. тонн", - отмечается в документе.

Ранее в марте правительство РФ объявило о продлении разрешения на ввоз молочной сыворотки на текущий год. Министерству сельского хозяйства было поручено определить разрешенный объем импорта такой продукции.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2021 года.

Теги
Россия
Мишустин 6 марта проведет совещание по транспортному обеспечению вывоза угля на Кузбассе
Премьер-министр также встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым
Читать полностью