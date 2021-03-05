Кабмин может разрешить ввоз 2 тыс. т сыворотки для детского питания из санкционных стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России может сократить объем ввоза сыворотки для детского питания из находящихся под российским продовольственным эмбарго стран до 2 тыс. тонн в текущем году с 3 тыс. тонн в прошлом. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минсельхозом, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90% - 2 тыс. тонн", - отмечается в документе.

Ранее в марте правительство РФ объявило о продлении разрешения на ввоз молочной сыворотки на текущий год. Министерству сельского хозяйства было поручено определить разрешенный объем импорта такой продукции.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2021 года.