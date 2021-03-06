Украина потеряла в 2020 году $3,6 млрд из-за коррупции на таможне

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина недополучила около 100 млрд гривен ($3,57 млрд по текущему курсу) в виде налогов и сборов на таможне в 2020 году из-за коррупции. Об этом сообщил в пятницу глава Государственной таможенной службы страны Павел Рябикин в эфире телеканала "Украина".

"Я думаю, что в теневых секторах, в сером и в черном, я думаю, мы можем добрать в год около 100 млрд гривен таможенных платежей [в бюджет страны]", - сказал он, говоря об итогах 2020 года.

Глава ведомства сообщил, что из 217,5 тыс. компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью на Украине, около 5,5 тыс. обеспечивают поступление "около 90% всех таможенных платежей" в государственный бюджет. По данным таможни, около 200 тыс. из 217,5 тыс. компаний, которые участвуют в международной торговле, находятся "в теневом сегменте".

По мнению Рябикина, чтобы уменьшить коррупцию на таможне, необходимо прежде всего увеличить государственное финансирование таможенной инфраструктуры с целью максимальной автоматизации процессов и минимизации человеческого фактора, то есть непосредственного участия человека в инспекции грузов. Глава таможни проинформировал, что в 2020 году страна импортировала товаров на сумму более $54 млрд.