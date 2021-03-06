Мишустин 6 марта проведет совещание по транспортному обеспечению вывоза угля на Кузбассе

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 6 марта совершит рабочую поездку в Кемерово, сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства проведет два совещания: по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и по теме социально-экономического развития региона", - уточнили в кабмине.

В поездке примут участие вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Угольная проблема

2 марта на совещании по развитию угольной отрасли президент России Владимир Путин заявил о необходимости задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономики угледобывающих регионов. "Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной комфортной среды для жизни", - подчеркнул он.

Говоря о Кузбассе, Путин потребовал уделить внимание экспортному потенциалу этого ведущего угольного региона. Он поручил до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области, документ должен включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма.

Ситуация на Кузбассе

Экономика Кемеровской области, где добывается 60% российского угля, находится в кризисе с 2019 года, дефицит регионального бюджета в течение двух лет увеличивается и на 2021 год составляет порядка 14 млрд рублей. Это связано со значительным снижением налоговых поступлений от угольных предприятий, которые сокращают объемы добычи из-за трудностей с вывозом угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по железной дороге.

На территории Кузбасса также расположено самое большое в России число моногородов. Из-за банкротства градообразующих предприятий, которые своевременно не выплачивают заработанные платы уволенным работникам, регион является одним из лидеров среди субъектов по размеру задолженности по заработной плате. По данным Кемеровостата, на январь текущего года она составляла 277 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на обанкротившуюся шахту "Алексиевская", на которой в прошлом году были уволены почти 500 горняков, которым не выплачивали зарплату за несколько месяцев. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Для преодоления кризиса, по мнению региональных властей, необходима поддержка федеральных властей в решении вопроса с вывозом угля на восток, увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Также правительство области нацелено на диверсификацию региональной экономики, уход от сырьевой зависимости за счет развития туризма, реализацию масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым в моногородах будут созданы новые рабочие места.