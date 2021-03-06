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Политический кризис в Венесуэле

В Венесуэле введут в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров

В Центральном банке страны сообщили, что с 8 марта также вводятся банкноты номиналом 200 тыс. и 500 тыс. боливаров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БОГОТА, 6 марта. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы сообщил о том, что с 8 марта в стране вводятся в обращение три новые банкноты. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", - говорится в документе.

Отмечается, что новые купюры должны будут "удовлетворить потребности национальной экономики".

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

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