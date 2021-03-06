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"Хиагда" начала добычу урана на последней залежи Хиагдинского месторождения в Бурятии

Сооружено 114 технологических скважин

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Уранодобывающее предприятие "Хиагда" (входит в контур управления уранового холдинга "АРМЗ" (горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом") полностью вскрыло рудное тело Хиагдинского месторождения в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Полностью вскрыто рудное тело Хиагдинского месторождения в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. На последней залежи, где еще не велась добыча урана, сооружено 114 технологических скважин. Первый металл с этой залежи планируется получить летом 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работ завершаются обустройство автодорог, монтаж трубопроводов, установка линии электропередачи. "Также на залежи будет построен сборник продуктивных растворов. Закисление рудного тела начнется уже в марте", - отметили в пресс-службе, добавив, что в работе используются максимально безопасные для окружающей среды технологии.

Группа месторождений, составляющих Хиагдинское рудное поле, была открыта Сосновской экспедицией Первого главного геологоразведочного управления в 1980-1987 годах. Опытно-промышленные работы на Хиагдинском месторождении начались сразу же после создания АО "Хиагда" в 1997 году. Отработка месторождения завершится в 2035 году.

Компания "Хиагда" работает в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, в настоящее время отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения. Готово к освоению Вершинное месторождение. Следующий этап - строительство инфраструктуры и подготовка к освоению Дыбрынского и Количканского месторождений.

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