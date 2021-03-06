Спрос на ювелирные украшения в преддверии 8 марта может вырасти в четыре раза

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ювелирный гипермаркет Sunlight прогнозирует рост продаж ювелирных украшений в преддверии 8 марта до четырех раз, пик роста спроса ожидается 6-8 марта. Об этом говорится в исследовании собственных каналов продаж ювелирного гипермаркета Sunlight, имеющемуся в распоряжении ТАСС.

"8 марта является вторым ключевым сезонным пиком продаж на ювелирном рынке в России после новогодних праздников. Спрос за неделю до 8 марта в этом году увеличится вдвое по сравнению со средними сезонными показателями и достигнет своего максимума в период с 6 по 8 марта - согласно прогнозу, в этот период продажи могут возрасти до четырех раз", - говорится в исследовании.

В начале марта 2021 года по категориям в топ-5: изделия с бриллиантами российского производства, цепи и браслеты, украшения с фианитами, изделия с полудрагоценными камнями и с цветными драгоценными камнями.

В преддверии 14 февраля продажи ювелирных украшений в Sunlight выросли в среднем на 35% по сравнению с началом месяца, а 22-23 февраля рост продаж достиг 50% также в сравнении с первыми неделями февраля. Максимальная покупательская активность пришлась на 22 февраля.

При этом в преддверии 8 марта доля мужчин среди покупателей ювелирных украшений должна увеличиться с 22% до 35%, а в абсолюте мужчины купят в 10 раз больше, чем в обычные дни. Аналитики Sunlight ожидают, что в топ продаж по категориям войдут: золотые цепи и браслеты российских производителей, украшения из золота лаконичного дизайна без драгоценных вставок, детский ассортимент. В серебряной категории в топе будут держаться подвески.

Популярные украшения к праздникам в феврале

14 февраля 2021 года в число популярных товаров вошли изделия с бриллиантами российского производства, обручальные кольца из золота, а также золотые цепи - также российского производства. В преддверии 23 февраля ключевыми категориями ювелирных изделий стали мужские часы, цепи и браслеты, запонки. Продажи традиционного мужского ассортимента выросли в несколько раз, а их доля в обороте компании возросла с 5% до 12% в праздник. "Также стоит отметить спрос на категорию изделий из золота 585 пробы, преимущественно цепи, и серебряные изделия мужского ассортимента. Интересно отметить, что рост продаж в онлайн-сегменте ювелирного гипермаркета в преддверии мужского гендерного праздника достиг 60% против 41% во время 14 февраля", - рассказали аналитики.