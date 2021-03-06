Мишустин прибыл в Кемерово, где проведет совещание по углю

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в субботу в Кемерово. В Кузбассе председатель правительства проведет совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Как ТАСС рассказали два источника в отрасли, на встрече также планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Один из источников указал, что в пятницу аналогичное совещание уже было проведено курирующим ТЭК вице-премьером Александром Новаком. Еще один источник сообщил ТАСС, что в настоящий момент существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфирующего механизма.

Помимо этого, в Кемерово премьер проведет совещание по социально-экономическому развитию региона. Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В поездке принимают участие вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.