Мишустин призвал обеспечить долгосрочность поставок угля на восточном направлении

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении.

"Важно решить еще одну задачу - повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до 3 лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно", - сказал премьер на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

По словам премьера, развитие транспортной инфраструктуры, в частности Восточного полигона РЖД, является важнейшей задачей для развития угольной отрасли.

"Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток - Запад", - сказал Мишустин.