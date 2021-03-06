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Мишустин призвал обеспечить долгосрочность поставок угля на восточном направлении

По словам премьера, развитие транспортной инфраструктуры, в частности Восточного полигона РЖД, является важнейшей задачей для развития угольной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении.

"Важно решить еще одну задачу - повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до 3 лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно", - сказал премьер на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

По словам премьера, развитие транспортной инфраструктуры, в частности Восточного полигона РЖД, является важнейшей задачей для развития угольной отрасли.

"Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток - Запад", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
РЖД сформируют программу развития Восточного полигона до 2030 года
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