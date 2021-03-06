РЖД сформируют программу развития Восточного полигона до 2030 года

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. РЖД планируют сформировать программу развития Восточного полигона БАМа до 2030 года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"Мы приступаем к формированию долгосрочной программы развития Восточного полигона как минимум до 2030 года", - сказал он.

Глава компании заявил, что РЖД в кратчайшие сроки представят поквартальные планы по второму этапу расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Компания активизировала работу по разработке и утверждению второго этапа проекта развития БАМа, Транссиба. Сейчас мы в кратчайшее время представим поквартальный план для организации регулярного мониторинга в соответствии с вашим поручением", - сказал он, обращаясь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Белозеров пообещал, что РЖД своевременно выполнят планы по вывозу угля из Кузбасса и расширению БАМа и Транссиба. "Хочу заверить, все планы по перевозке угля из Кузбасса и по строительству Восточного полигона будут своевременно выполнены", - сказал он.

Белозеров сообщил, что РЖД прорабатывают с Минобороны вопрос привлечения трудовых ресурсов для расширения магистралей.

"Мы этот вопрос с Минобороны проработали, у нас есть совместный протокол между моим первым заместителем и первым заместителем министра обороны. Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах. Там необходимо выработать систему взаимоотношений, поскольку военные могут работать только по специальным договорным условиям. Я уверен, что мы этот вопрос решим", - сказал он.

Ранее Белозеров уже сообщал о том, что военные строители могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали, стороны вели переговоры.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.