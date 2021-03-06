Китай приостановил ввоз продукции двух предприятий из США и Индонезии из-за COVID-19

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. Власти Китая временно приостановили ввоз продукции американского производителя и переработчика мяса птицы Wayne Farms и индонезийского производителя продукции водного промысла PT. Anugerah Mina Sejahtera после обнаружения коронавируса на импортированных товарах этих предприятий. Об этом в субботу сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как сообщило ведомство, положительные образцы COVID-19 были обнаружены на одной упаковке партии замороженных куриных лап, импортированных из США. Ввоз продукции компании Wayne Farms (регистрационный номер P445) с сегодняшнего дня будет приостановлен на одну неделю.

Кроме того, коронавирус был обнаружен на двух упаковках партии замороженных кальмаров, импортированных из Индонезии. Ввоз продукции компании PT. Anugerah Mina Sejahtera (CR424-12) будет приостановлен на четыре недели, начиная с сегодняшнего дня.

В пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва был опубликован доклад о работе правительства КНР, в котором сказано, что Китай продолжит прилагать активные усилия в работе по предотвращению ввоза инфекции извне и предотвращению ее повторного распространения внутри страны.