Рост цен на импортные цветы не привел к их дефициту в России в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Рост цен на импортные цветы, связанный с пандемией коронавируса и курсовой разницей, не повлек за собой дефицита этой продукции на российском рынке в канун празднования Международного женского дня. Опрошенные ТАСС представители отрасли отмечают, что покупатели в этом году чаще выбирают российские цветы или популярные, хоть и подорожавшие, розы и тюльпаны.

Импортные цветы

Отечественные производители пока не могут полностью обеспечить запрос потребителей на цветочную продукцию, поэтому большинство цветов на российском рынке - импортные, говорят в Национальной ассоциации цветоводов.

Перед 8 Марта объем ввозимых цветов традиционно возрос: только по данным Северо-Западного таможенного управления, с 14 февраля по 4 марта более 10 тыс. тонн цветов - в основном из Нидерландов и Словакии - ввезли на территорию Евразийского экономического союза, что в три раза превышает данные прошлого года.

Похожая ситуация и на Урале, где в Свердловскую область доставили около 550 тонн цветов, последний самолет из Амстердама прилетел в Екатеринбург 3 марта. Наиболее крупные партии состояли из тюльпанов, роз, гвоздик, хризантем, орхидей и лилий, пояснили ТАСС в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Российские тюльпаны и розы

Российские производители говорят, что и цены этого года отличаются от прошлогодних, и связывают это с пандемией. "По сравнению с прошлым годом курс евро значительно вырос, это отражается и на цветах, так как они дорожают в закупке, они будут дороже и в рознице. Кроме того, на некоторые сорта цветов есть дефицит, из-за коронавируса некоторые иностранные производители не работают", - говорит ставропольский флорист Ирина Быковская. Представитель сети "Дари цветы" в городе Ставрополе пояснила ТАСС, что из-за проблем голландских производителей "цены на экзотические сорта выросли почти на 75%".

Вместе с тем, в регионах России производители стараются сами вырастить цветы, правда, из импортных луковиц, чтобы закрыть опустевшую нишу. К примеру, в Ростовской области одно из тепличных хозяйств вырастило к празднику 140 тыс. тюльпанов. "Заграничный цветок стал очень дорогим, недоступным: пандемия продолжается, Европа не сажает, потому что еще не выкарабкалась из этого кризиса, Россия тоже уменьшила объемы. Сейчас любой магазинчик понимает, что важнее всего дать доступный букет: тюльпаны, гиацинты, ирисы, мимозу, которую везут из Абхазии", - рассказала ТАСС владелица тепличного комплекса из Ростовской области Анна Масютина.

По ее словам, на фоне коронавирусных ограничений ряд хозяйств даже начали выращивать экзотические для России альстремерии, фрезии. "В Краснодарском крае есть теплицы, которые специально выращивают зелень - стрелиции, аспарагусы, аспидистры, монстеры, аралии", - пояснила она.

На Дальнем Востоке, где еще лежит снег, в основном цветы привозные. "Самые популярные у нас - это, как ни удивительно, тюльпаны, еще один популярный весенний цветок - гиацинт и, наверное, еще фрезия: практически все эти цветы привозные, или, в крайнем случае, выращиваются из луковиц, произведенных на западе [России]. Из местных цветов можно выделить нарциссы у бабушек, которые везут их с дачи", - рассказала флорист из Владивостока Ольга Локтионова.

Флорист и владелец цветочного магазина из Читы Забайкальского края Елена Русяева отмечает, что среди нестандартных цветов на Дальнем Востоке есть большой запрос на пионы и ранункулюсы, "но их стоимость многих останавливает".

Корзины из цветов и фруктов

Жители российских регионов покупают не только срезанные букеты, но и стали отдавать предпочтение растениям в горшках. "Срезанные цветы купил и выбросил через два дня, а комнатные растения будут радовать до года, а то и больше. Самыми популярными растениями, которые покупают мужчины к 8 Марта, являются комнатные катарантусы, маргаритки, виола - она же "анютины глазки", пеларгонии из семейства гераневых, тюльпаны, гравилат из семейства розовых и, конечно, сами розы", - рассказал ТАСС гендиректор Астраханского питомника многолетних цветов и декоративных культур Герман Иванников.

В Адыгее в этом году после холодной и снежной для южного региона зимы особенным спросом перед 8 Марта пользуются яркие хризантемы и пионовидные розы, запакованные в небольшие коробки вместе со сладостями. Несколько цветочных компаний по просьбе мужчин оформляют подарки в корзинки, где сочетаются цветы и фрукты, конфеты, мармелад и зефир.

Во многих регионах юга страны уже расцвели местные цветы. Почти на каждом перекрестке в Сочи расположились импровизированные торговые ряды с мимозами, ирисами, нарциссами, которые продают за 50-150 рублей за маленький букет.