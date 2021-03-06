{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Премьер РФ Михаил Мишустин отметил, что Кузбасс производит почти 60% всей угольной продукции страны

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об утверждении программы развития угольной промышленности страны до 2035 года.

"Кузбасс производит почти 60% всей угольной продукции и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет", - сказал премьер, открывая совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Силуанов рассказал о сроках финансирования программы развития Кузбасса
Глава Минфина заявил, что aинансирование программы социально-экономического развития предусмотрено как на текущий, так и последующие годы
Читать полностью