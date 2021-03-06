{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МЭР оценило объем финансирования программы развития Кузбасса в 55 млрд рублей

По словам главы ведомства Максима Решетникова, 93% объема финансирования программы - это средства федерального бюджета

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Реализация программы социально-экономического развития Кузбасса, которая должна быть принята в марте по поручению президента РФ Владимира Путина, потребует финансирования в размере порядка 55 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Кемерове.

"Цель программы - это решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики Кузбасса. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета составит 51 млрд рублей, а в целом с учетом региональных источников - 55 млрд рублей. 93% объема финансирования программы - это средства федерального бюджета", - сказал Решетников.

 

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичКемеровская область
Силуанов рассказал о сроках финансирования программы развития Кузбасса
Глава Минфина заявил, что aинансирование программы социально-экономического развития предусмотрено как на текущий, так и последующие годы
Читать полностью