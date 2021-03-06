Решетников: обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей будет построен на условиях ГЧП

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, будет построен на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу на совещании в Кемерове.

"Ключевой объект (принятой в субботу программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года) - строительство автомобильного обхода Кемерова. Общий объем финансирования этой дороги - 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средства, оставшееся планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Решетников.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Это затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет разработали проект объездной трассы и в 2020 году передали его в Главгосэкспертизу.

Северо-западный обход Кемерова спроектирован как дорога первой категории с четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении, с разделением встречных потоков транспорта. Строительство планируется вести в два этапа. Протяженность первого участка объездной автотрассы составит около 48 км. Он должен включать в себя возведение нового автомобильного моста через реку Томь.