Эксперты объяснили, как резкий рост цен на нефть повлияет на стоимость бензина на АЗС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Резкий рост цен на нефть после неожиданного для рынка решения ОПЕК+ не поднимать добычу большинством стран-участниц не должен сильно отразиться на стоимости бензина на АЗС из-за особенности российской системы налогообложения, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне нефть Brent подорожала с $62,5 до более $69 за баррель.

Эксперты утверждают, что роста цен на АЗС выше инфляции ожидать не следует из-за работы демпфирующего механизма. Суть его работы в следующем: если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

"С ростом цен на нефть увеличатся и компенсации нефтяникам по демпферу", - утверждает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук также считает, что рост цен на АЗС будет на уровне инфляции. "В целом, у нас цены на бензин расти будут, но в рамках инфляции в среднем за год. Связано это с регулирующим налоговым механизмом", - поясняет он.

По подсчетам Тыртова, если по итогам февраля выплаты нефтяникам составили около 17 млрд рублей, то при сохранении цен на нефть на текущем уровне компенсации увеличатся в 1,5-2 раза - до 28-30 млрд рублей.

"Благодаря этим выплатам компаниям удастся сохранить цены на внутреннем рынке примерно на одном уровне, поэтому риск роста розничных цен отсутствует", - подчеркивает он.

Оптовый рынок

Другая ситуация складывается на оптовом рынке топлива. Цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже начали расти с середины февраля этого года параллельно с ценами на нефть. В настоящее время они находятся на уровне 54,4 тыс. рублей за тонну бензина Аи-92. В первой половине февраля они были в районе 51 тыс. рублей за тонну. Рекордный уровень в 55,4 тыс. рублей был зафиксирован в мае 2018 года.

Глава "Российского топливного союза" (РТС), объединяющего представителей розничных операторов АЗС, Евгений Аркуша считает, что для снижения рисков роста цен в рознице нужно предотвратить повышение стоимости топлива в опте.

Он предложил принять меры для стабилизации рынка топлива, который, по мнению операторов, в текущем состоянии близок к кризису и является убыточным для бизнеса. Союз предлагает скорректировать демпфирующий механизм, а также увеличить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже.

Тырнов из VYGON Consulting придерживается другого мнения. По словам аналитика, текущий уровень цен на моторные топлива нельзя назвать высоким. "Например, в 2019 году цены на бензин на внешних рынках в отдельные периоды доходили до $700-750 за тонну, то есть на 15-25% выше текущих уровней. Несмотря на это, по итогам 2019 года рост цен на автобензин в России стал самым низким за 11 лет, не превысив и 2%. То есть оказался почти вдвое ниже темпов инфляции", - отмечает он.