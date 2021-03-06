Доля Netflix на рынке видеосервисов в России за год выросла вдвое

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Доля онлайн-кинотеатра Netflix на российском рынке легальных видеосервисов за год выросла более чем в два раза, до 8,4%, а выручка - в три раза. Об этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

По итогам 2020 года на российском рынке по объему выручки лидирует ivi, несмотря на то, что его доля снизилась - до 22,5% против 25% в 2019 году. На втором месте - Okko, доля которого тоже сократилась до 13,6% с 15% годом ранее. Выручка Youtube также снизилась - если в 2019 году сервис занимал долю рынка в 13%, то в 2020 году она составила 9%. Рост в годовом выражении показал Netflix, который занял четвертое место, - его доля увеличилась с 4% до 8,4%. Пятое место по выручке на российском рынке занял Wink, доля которого сократилась до 7,3% с 8% год к году. Также более чем в два раза вырос "Кинопоиск" (с 3% в 2019 году до 7,1%), заняв шестое место.

Лидерами по росту выручки в 2020 году стали "Кинопоиск" (рост в 3,5 раза), Netflix (в 3 раза) и Start (в 2,7 раза), который был лидером роста по итогам первого полугодия 2020 года. Что касается игроков с наибольшими долями на рынке, то их рост по выручке также был впечатляющим, отмечают эксперты: у ivi - рост на 44%, у Okko - на 45%. Выручка Youtube при этом растет медленнее - на 13% по итогам года.

Динамика рынка за 2020 год

По итогам 2020 года общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила почти 39 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем годом ранее. По мнению экспертов, в целом карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров: рост выручки продолжался теми же темпами, насыщения в сегменте не произошло, а оттока из-за массовых подписок с бесплатным промопериодом не произошло.

Платная модель распространения контента продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила чуть более 70%, то сейчас уже превышает 78%. В первом полугодии 2020 года рекламная модель по доходам впервые уступила покупке видео по запросу (аренда единицы контента или приобретение цифровой копии), но по итогам года доля доходов от аренды и покупки контента оказалась все же ниже, чем у рекламной модели (17% к 21%), доля подписной модели достигла 61%.

"Мы видим, что предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Часть пользователей удалось удержать. Тем не менее, привычные схемы работают плохо и лидерам все сложнее увеличивать базу подписчиков", - прокомментировал результаты исследования гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Netflix в России

В сентябре 2020 года Netflix и "Национальная медиа группа" сообщили о партнерстве, которое в том числе позволит локализовать американский сервис на территории России. Согласно условиям сделки, холдинг становится официальным оператором Netflix и будет предоставлять российским зрителям доступ к сервису и контенту Netflix полностью на русском языке.