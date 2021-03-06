Мишустин поручил решить проблему с зарплатой работников шахты "Алексиевской"

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам шахты "Алексиевской" в Кузбассе, признанной банкротом в 2017 году.

"Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем", - сказал Мишустин в субботу в ходе встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Премьер поручил губернатору взять вопрос выплат на личный контроль.

"Здесь нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась, - сказал премьер. <...> - Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура. У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами".

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности.

За время банкротства с предприятия было уволено 524 человека, в том числе по сокращению 189. В настоящее время работать продолжают 192 сотрудника, отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия.

Реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. При это прокуратура обнаружила затягивание сроков в расследовании уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего обанкротившейся шахты, горняки которой инициировали обращение к федеральным властям из-за невыплаты зарплаты.