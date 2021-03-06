Продажи роботов-пылесосов накануне 8 Марта возросли в 4,5 раза

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Накануне 8 Марта россияне увеличили число покупок роботов-пылесосов в 4,5 раза. При этом продажи цветов на фоне удаленки снизились на 18%. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает чеки с 1 млн онлайн-касс).

"Резкое увеличение потребительского спроса заметно в категории роботов-пылесосов. Такую технику активно покупают в качестве подарка домохозяйкам. В целом, тенденция практичного подхода россиян к презентам сохраняется. Потребитель продолжает уходить из "романтичных" в "хозяйственные" категории подарков. Так, число покупок роботов-пылесосов выросло на 350%, а объем продаж в денежном выражении - на 280%. Средний чек составил 13 410 рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году", - отметили эксперты.

Аналитики "Платформы ОФД" также заметили, что в этом году накануне 8 Марта в топ-покупок по объему продаж в денежном выражении вошли электроника и бытовая техника, одежда, а также цветы. При этом по показателям прироста продаж "год к году" лидирует бытовая техника.

Средний чек на ювелирные украшения оказался в этом году в преддверии 8 Марта на 17% ниже, чем в прошлом - 2 125 рублей. Число покупок выросло на 31%, а объем продаж в денежном выражении возрос на 11%. Шоколад и шоколадные конфеты накануне 8 Марта покупали на уровне прошлого года (рост числа покупок на 2%). При этом в денежном выражении продажи снизились на 5% на фоне снижения на 13% среднего чека (244 рублей). Подарочные сертификаты покупали на 15% меньше, чем в 2020 году. Средний чек оказался на 10% ниже прошлогоднего - 2 440 рублей, а объем продаж в денежном выражении - на 1%.

Средний чек покупки одежды в первые дни марта снизился почти на треть до 1 357 рублей. Число покупок при этом выросло более чем в 1,5 раза, а объем продаж в денежном выражении - снизился на 18%. Как считают аналитики, это связано с тем, что россияне увеличили чисто покупок на фоне скидок.

Число покупок смартфонов перед 8 Марта осталось на уровне прошлого года (рост в 1%). При этом средний чек составил 15 820 рублей, что на 24% выше, чем в прошлом году, а объем продаж в денежном выражении вырос на 35%. Продажи фенов в денежном выражении также выросли - на 46%, в то время как число покупок возросло менее значительно - на 7%. Средний чек покупки фена составил 2 332 рубля - на 13% больше прошлогоднего.

Цветы

"Сравнение продаж в России за первые 5 дней марта 2021 года с аналогичным периодом предыдущего года: средний чек покупки цветочного букета вырос на 13% до 2 205 рублей. Число покупок снизилось на 18%, хотя объем продаж в денежном выражении в данной категории вырос за год на 5%", - говорится в исследовании.

Вице-президент ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, из-за перехода офисов на удаленный режим работы в этом году на 15% снизилось число заказов цветов для поздравления сотрудниц и коллег. "Объем продаж цветов накануне 8 Марта увеличивается в 10 и более раз по сравнению с повседневными продажами. Этот год не исключение, но если сравнивать с 8 Марта прошлого года, прогнозирую снижение на 7-10%", - отметил он.