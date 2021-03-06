Мишустин предупредил о жестком контроле за выполнением инвестпрограммы РЖД

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость быстро завершить составление инвестиционной программы РЖД на 2024 и 2025 годы. Председатель правительства предупредил, что контроль за исполнением всех планов будет жестким.

На совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области глава кабинета министров напомнил, что ранее уже были поставлены задачи по объемам и показателям добычи угля. По его мнению, при подготовке инвестпрограммы РЖД на 2024 и 2025 годы необходимо учитывать эти задачи. Мишустин предупредил, что необходимо избежать "многосортицы в подходах в плане цифр".

"После этого останется только одно - жестко скоординироваться по работе и контролировать", - считает премьер-министр. "Я не очень люблю, чтобы было много контролеров, лучше чтобы было больше людей, которые работали, но в этой ситуации контроль будет в правительстве установлен серьезный", - подчеркнул глава кабинета министров.

Он поручил провести детальную подготовку проекта документа эффективно, "жестко и быстро", поскольку необходимо утверждать инвестпрограмму. Мишустин добавил, что окончательное обсуждение всех параметров документа следует провести с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Председатель правительства повторил, что контроль за выполнением планов будет жестким. Он уточнил, что строительство будет контролировать вице-премьер Марат Хуснуллин.

Инвестиционная программа РЖД на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей. Основная составляющая инвестпрограммы холдинга - проекты, которые входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона.