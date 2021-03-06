Замглавы Минэнерго заявил, что расчет модели газификации Восточной Сибири скоро завершится

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 6 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России планирует в ближайшие недели, до конца марта, завершить расчет финансово-экономической модели газификации регионов Восточной-Сибири, в том числе Красноярского края. На основании этой работы будет принято решение о наиболее эффективных способах газификации этих субъектов, сказал ТАСС замглавы Минэнерго Павел Сорокин в кулуарах рабочего совещания "Кадры для будущего".

"Что касается газификации регионов Восточной Сибири, в министерстве энергетики есть специальная рабочая группа, которая сейчас завершает работу над финансовой-экономической моделью газификация Восточной Сибири. Пока еще нет окончательного решения, но в ближайшие недели появится обсчет потенциального использования ресурсов независимых производителей газа для наполнения этой системы, в том числе для газификации", - сказал он, отвечая на вопрос почему Красноярский край не был включен в текущую программу газификации регионов России и его нет на интерактивной карте газификации "Газпрома".

По его словам, прежде чем принимать окончательное решение, нужно завершить все расчеты.

"К дорожной карте по газификации, которая находится на рассмотрении в правительстве, есть ряд отдельных пунктов. На основании этого уже будет делаться вывод об эффективных источниках предоставления гражданам базовых услуг", - добавил он.

О программе

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году.

Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд руб., из которых 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.