Сенат США принял поправку демократов по выплатам безработным, которая отменяет предыдущую

ТАСС, 6 марта. Сенат Конгресса США принял предложенную демократами поправку о продлении пособий по безработице в ходе рассмотрения нового пакета мер стимулирования американской экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Как поясняет в субботу газета The Washington Post, данная поправка заменяет собой ранее принятое предложение республиканцев.

Согласно содержанию новой поправки, сумма положенных выплат в рамках пособия не изменилась - ее размер должен составить $300 в неделю, однако осуществление самих выплат продлится до 6 сентября.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден выразил поддержку данной компромиссной мере. "Президент поддерживает компромиссное соглашение и благодарен всем сенаторам, которые так усердно работали для достижения этого результата, - приводит газета слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. - Оно продлевает [выплату] дополнительного пособия по безработице до сентября и помогает подавляющему большинству получателей страховки по безработице избежать непредвиденных налоговых счетов".

Ранее в ночь на субботу Сенат принял предложенную республиканцами поправку, предусматривающую выплаты в размере $300 до 18 июля. Тогда предложение поддержали 50 законодателей, против высказались 49 сенаторов.

В четверг пакет экономических мер в размере $1,9 трлн прошел процедурное голосование в Сенате лишь благодаря вице-президенту Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректировок. Если Сенат примет инициативу со всеми изменениями, то нижней палате придется ее также утверждать, после чего ее должен подписать Байден.

Основанный на программе Байдена план предусматривает выделение приблизительно$ 400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.