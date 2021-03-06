Более 60 производителей органической продукции в России прошли сертификацию

ИННОПОЛИС, /Республика Татарстан/, 6 марта. /ТАСС/. Сертификаты соответствия производства органический продукции получили более 60 российских компаний. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов.

"Больше 60 предприятий прошли уже российскую систему сертификации, причем они разнонаправленные, и мы видим еще интерес порядка 100 [предприятий] в работе у наших органов по сертификации. Видим интерес, видим перспективу в этом направлении и сейчас уже работаем по взаимопризнанию с Евросоюзом", - сказал он.

Увайдов выразил надежду на то, что данная тематика будет все более популярной.

Закон об органике

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).

В октябре 2020 года Россельхознадзор просил ускорить процесс наделения его полномочиями по контролю за органической продукцией. Как сообщил ТАСС Увайдов, пока решение по этому поводу не принято.