Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

В пресс-релизе отмечается, что 5 марта для перевалки на терминале "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга) несколькими составами было отправлено более 5 тыс. тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ сегодня в 09:00. Как ожидается, 9 марта он прибудет на терминал "Портэнерго". Отправителем выступил Мозырский НПЗ.

Кроме того, 6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тыс. тонн с перевалкой на "Петербургском нефтяном терминале" (морской порт Санкт-Петербург).

Поставки состоялись в рамках подписанного в феврале межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.