Госдолг Псковской области вырос за год на 10,5% и приближается к пороговому значению

ТАСС, 6 марта. Госдолг Псковской области вырос в 2020 году на 10,5% до 19 млрд рублей, приблизившись к установленному пороговому значению. Об этом сообщил в субботу в интервью ТАСС губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно данным Счетной палаты РФ, на 1 января 2020 года долговые обязательства региона составляли чуть более 17 млрд рублей. Областной закон о бюджете определяет его верхнюю границу в 2022 году в 21,4 млрд рублей.

"Это [госдолг региона] одна из серьезных проблем для Псковской области. На сегодняшний день в натуральных числах он составляет 19 млрд рублей", - сказал губернатор.

При этом губернатор отметил, что Псковской области необходимо "разобраться с коммерческими кредитами, перейти на бюджетные". "И все-таки получить возможность эти кредиты со временем погасить и выйти уже на бездолговую работу", - добавил он.

Доходы бюджета региона в 2021 году спланированы в объеме 41,3 млрд рублей, расходы - 43,64 млрд. Таким образом, госдолг составляет около 46% доходов бюджета.

В ноябре 2020 года аудиторы Счетной палаты РФ отмечали, что госдолг Псковской области увеличивается из-за низкого качества бюджетного планирования, проводимого чиновниками региональной администрации. По оценке аудиторов, при формировании бюджета с 2017 года по 2019 годы областные власти предусматривали в бюджете нереалистичные доходы и не учитывали текущую ситуацию в регионе.