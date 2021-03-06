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Правительство предложило замминистра экономразвития Назарова в совет директоров КСК

В список кандидатов также вошел Андрей Бородин - помощник зампреда правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров выдвинут кандидатом в совет директоров АО "Курорты Северного Кавказа" в качестве представителя правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Курорты Северного Кавказа": Назаров С. М. - заместитель министра экономического развития РФ", - говорится в документе.

В список также вошел Андрей Бородин - помощник зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который также курирует Северный Кавказ.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).

Теги
РоссияНазаров, Сергей МакаровичСеверный КавказСКФО
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