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В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" против России

Глава ведущей фракции ЕП Манфред Вебер при этом признал, что реализацию проекта уже не остановить
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер считает, что добиться остановки строительства газопровода "Северный поток - 2" уже невозможно, а поэтому следует использовать его в качестве политического инструмента против Москвы с целью заставить ее изменить свой курс. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

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"Поскольку остановки строительства сейчас с правительством ФРГ не добиться, ЕС должен использовать трубопровод как рычаг во внешней политике", - приводит слова Вебера издание.

Вебер уже не в первый раз высказал мнение о том, что проект реализуется "не в интересах Европы". "Он стабилизирует с экономической точки зрения систему [президента России Владимира] Путина, которая в значительной степени действует против ЕС и его государств", - утверждал немецкий политик.

Глава фракции ЕНП считает, что использование газопровода "должно быть увязано с оговорками и зависеть от дальнейших действий российского руководства". "Если российское руководство не вернется к партнерским отношениям, то трубопровод не сможет заработать в полную силу", - пояснил он свою идею. Вебер также призвал ЕС не быть наивными в отношениях с Москвой и другими геополитическими игроками, но действовать более уверенно во внешней политике.

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